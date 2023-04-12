В Твери приставы выселили мужчину, который незаконно проживал в проданной квартире

Приставы выселили мужчину, который незаконно проживал в проданной квартире Фото: Мария ЛЕНЦ

Судебные приставы Центрального районного отделения судебных приставов в Твери исполнили решение суда и выселили мужчину, незаконно проживающего в проданной квартире.

В суд обратился новый владелец. Он не мог там проживать, потому что жилплощадь отказывался покидать прежний хозяин.

Должник изначально не собирался исполнять решение суда. Судебные приставы вручили ему постановление, в котором был обозначен срок для добровольного выполнения требований. Но гражданин квартиру не освободил.

- На минувшей неделе судебные приставы в присутствии взыскателя, сотрудников органов внутренних дел и понятых произвели принудительное выселение - незаконно проживающий гражданин под контролем судебных пристав освободил квартиру, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Тверской области.

Решение суда исполнено.