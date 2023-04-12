В Тверской области прошло первое заседание Координационного совета по взаимодействию с «Движением первых»

На первом заседании Координационного совета. Фото: ПТО

12 апреля губернатор Игорь Руденя провел в областном правительстве первое заседание Координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи («Движения первых») в нашем регионе.

В заседании поучаствовали председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Артем Гончугов, Почетный гражданин Тверской области, сопредседатель оргкомитета областного Союза комсомольских поколений Владимир Суслов, руководители ведомств региона, тверских вузов, представители духовенства, местных общественных объединений.

Инициативу молодежи о создании нового движения поддержал Президент России. Глава государства и возглавил Наблюдательный совет объединения.

На заседании губернатор отметил, что в работе движения в регионе важно исключить формализм.

Игорь Руденя также указал на то, что в данном случае важно опираться на опыт предыдущих поколений.

На заседании обсудили организацию работы наставников, которые будут ориентиром для ребят из движения первых. Таким примером, по мнению губернатора, могут быть участники специальной военной операции, вернувшиеся из зоны боевых действий.

Региональное отделение «Движения первых» в настоящее время включает в себя 114 первичных отделений на базе школ, колледжей, вузов и молодежных центров в муниципалитетах.

Подробности об этом, а также мнения экспертов и самих школьников - участников «Движения первых» - читайте сегодня в статье на сайте "КП"-Тверь.