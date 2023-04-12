Прокуратура потребовала оборудовать тротуаром участок дороги по улице Гончаровой в Твери

Нарушение выявила прокуратура в ходе проверки Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Пролетарского района Твери в ходе проверки установлено, что по улице Гончаровой на участке от дома №100/1 по улице Освобождения до дома №51А по Волоколамскому проспекту отсутствует тротуар.

В целях устранения выявленных нарушений безопасности дорожного движения прокуратурой направлено в суд административное исковое заявление с требованием признать бездействие администрации Твери, департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта незаконным и обустроить автомобильную дорогу тротуаром.

Требования удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.