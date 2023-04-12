СК и прокуратура проверяют информацию об обрушении фасада дома на бульваре Радищева в Твери

Разрушается фасад дома №29 на бульваре Радищева в Твери Фото: прокуратура Тверской области

О ненадлежащем состоянии крыши дома и фасада дома, расположенного по бульвару Радищева, 29 в Твери, в соцсети сообщила местная жительница. Женщин обратила внимание, что подтоплены квартиры на верхнем этаже.

- По данному факту Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК России по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, следователем осуществлен выезд на место происшествия, проведен его осмотр и опрос жильцов, а также иные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тверской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Валерия Павлова.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Также проверка организована прокуратурой Центрального района города.

- По результатам проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных лиц и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.