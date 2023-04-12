Игорь Руденя поздравил с Днем космонавтики жителей Тверской области Фото: ПТО

12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос. Легендарный полет на околоземную орбиту совершил Юрий Гагарин. Именно в этот день ежегодно празднуют День космонавтики в России. С праздником жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Жители Верхневолжья вписали яркие страницы в историю развития космической отрасли. Во многом благодаря свершениям наших космонавтов Олега Макарова и Сергея Корсакова, многих учёных, инженеров, конструкторов, работников предприятий и научно-исследовательских организаций Верхневолжья, Российская Федерация остается ведущей космической державой. Желаю всем покорения новых высот и профессиональных успехов на благо нашего Отечества! - отметил Игорь Руденя.