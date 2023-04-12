Более 1500 вакансий предложат жителям Твери на ярмарке трудоустройства Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 и 15 апреля в Твери пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Программа будет организована на площадке центра «Мой бизнес» (пр-т Победы, 14). Вакансии и возможности карьерного продвижения представят более 30 ведущих предприятий Твери и Калининского района. Всего - около 1500 вакансий.

На партнерских площадках работодателей для студентов-выпускников и старшеклассников будут организованы профтуры и дни открытых дверей проведут.

Начало в 11:30. Ознакомиться с программой можно на интерактивном портале службе занятости населения Тверской области.

Получить дополнительную информацию также можно в Центре занятости населения Тверской области по адресу: ул. Вагжанова, д.7, к.1 или по телефону горячей линии: 8(4822) 34-90-39.