В Тверской области планируется установить 27 модульных фельдшерско-акушерских пунктов

В 2022 году в Тверской области было установлено 22 ФАПа из быстровозводимых конструкций. Фото: ПТО

33 быстровозводимые модульные конструкции - 27 фельдшерско-акушерских пунктов и шесть врачебных амбулаторий - запланировано установить на селе в отдаленных населенных пунктах региона в 2023 году. Финансирование проекта рассмотрено 11 апреля на заседании областной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Руденя.

- ФАПы обустроят в деревнях и селах Калининского, Бежецкого, Кувшиновского районов, Вышневолоцкого, Западнодвинского, Зубцовского, Кимрского, Лихославльского, Молоковского, Нелидовского, Оленинского, Осташковского, Пеновского, Ржевского, Старицкого, Торопецкого и Фировского округов. Врачебные амбулатории установят в Калининском, Бежецком, Бологовском районах, Спировском и Лихославльском округах, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Уточняется, что площадь каждого устанавливаемого ФАПа составит 102 кв. метра. В каждом пункте предусмотрены приемный, смотровой и процедурный кабинеты, комнаты для хранения лекарств, отдыха персонала и другие помещения.

Общая площадь каждой амбулатории - 209 кв. метров. В них предусмотрены, в том числе, кабинеты приема, смотровой, неотложной помощи, медицинской профилактики, врача-стоматолога, регистратура, дневной стационар.

В 2022 году в Тверской области было установлено 22 модульных ФАПа и семь врачебных амбулаторий.