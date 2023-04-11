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НовостиОбщество11 апреля 2023 16:17

В Твери Герценка и городские библиотеки-филиалы будут закрыты 16 апреля

Муниципальная библиотечная система берёт выходной в связи с праздником Пасхи
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
С понедельника библиотеки вернутся к обычному графику.

С понедельника библиотеки вернутся к обычному графику.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Библиотеки Тверской муниципальный библиотечной системы (Герценка и библиотеки-филиалы во всех районах города) будут закрыты 16 апреля в связи с праздником Пасхи.

Об изменении расписания сообщает сайт муниципальной библиотечной сети Твери.

С понедельника (17 апреля) все библиотеки вернутся к обычному графику. Центральная городская библиотека имени Герцена работает с 10:00 до 20:00 в будни и с 11:00 до 19:00 по субботам и воскресеньям. Расписание работы библиотек-филиалов можно посмотреть здесь.