В Твери простились с погибшим в СВО военнослужащим Александром Скакуном

В Твери простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Александром Скакуном Фото: ПТО

11 апреля 2023 года в Твери простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Александром Скакуном. Герой погиб на территории Донбасса.

- Александр Скакун родился в Иркутске. В Твери закончил ПТУ, затем направился служить в армию. Там он получил воинское звание "сержант", должность "снайпер", - сообщает газета "Тверские ведомости".

Соболезнования семье погибшего выразил губернатор Игорь Руденя.

- Александр Александрович с честью исполнил воинский долг, сражаясь за правое дело ради своих родных и близких, мирных людей Донбасса, всего нашего Отечества. Он проявил себя как настоящий герой, достойный вечной памяти. Тверская область скорбит вместе с вами, - отметил глава региона.

Похоронили бойца на Дмитрово-Черкасском кладбище с воинскими почестями.