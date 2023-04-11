15 сельским библиотекам, домам культуры и клубам Тверской области распределят более 1,5 млн рублей

Свыше 1,5 млн рублей распределят между 15 признанных лучшими сельских учреждений культуры. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Поддержка прошедших конкурсный отбор сельских домов культуры, их работников, а также муниципальных библиотек рассмотрена на заседании областного правительства. Его 11 апреля провел губернатор Игорь Руденя.

Свыше 1,5 млн рублей распределят между 15 признанных лучшими сельских учреждений культуры. Это библиотеки: Бобровецкая (Андреапольский округ), Ивангорская (Весьегонский округ), Крючковская (Лихославльский округ), Кушалинская (Рамешковский округ), Домашинская (Ржевский округ), Тимковская (Бологовский район), Селиховская (Торжокский район), Подгородненская (Торопецкий район). Это сельские ДК: Райковский (Максатихинский округ), Медведихинский (Рамешковский округ), Топоровский (Сандовский округ), Терелесовский (Вышневолоцкий округ), Нерльский центральный (Калязинский район). А также Бабынинский дом досуга (Старицкий округ), Медведковский сельский клуб (Лесной округ).

Определены девять лучших работников сельских учреждений культуры. Их поощрят за профессиональные достижения. Поддержка будет оказана библиотекарям Ивангорской сельской библиотеки Валентине Ковальчук и Крючковской сельской библиотеки Юлии Сухановой, культорганизаторам Глебенского сельского Дома культуры Наталье Лебедевой, Райковского сельского Дома культуры Наталье Матвеевой и культурно-досугового центра «Квакшинский» Наталье Фунтиковой, руководителям Васильсковского сельского Дома культуры Инессе Виноградовой, Терелесовского Дома культуры Наталье Акимовой, Грузинской сельской библиотеки Надежде Семеновой, Медвидихинского сельского Дома культуры Марине Ивановой.

Кроме того 558 библиотекам в 40 муниципалитетах будет передано порядка 8550 книг на общую сумму 4,7 млн рублей.