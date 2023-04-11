В ходе СВО погиб военнослужащий из Тверской области Андрей Барсаков

Андрей Барсаков погиб в ходе СВО 21 сентября 2022 года Фото: администрация Бологовского района

В города Бологое 12 апреля 2023 года простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим из Тверской области Андреем Барсаковым.

Андрей Викторович родился 16 октября 1973 года в Чикменте. Вырос в Бологое. Окончил школу №11.

- Андрей Барсаков был неконфликтным, добрым, любил спорт и уроки трудового обучения. После окончания школы получил специальность помощника машиниста в СПТУ №7. Погиб 21 сентября 2022 года, находясь при исполнении обязанностей военной службы, будучи в служебной командировке по выполнению специальных задач в Артёмовске, - сообщает администрация Бологовского района.

Церемония прощания в ЦКиД на улице Дзержинского, 41 начнется в 11:00.

12.00 - 12.30 - отпевание в Свято-Троицком храме.

Траурный митинг на Медведевском кладбище состоится в 13:15. Героя похоронят с воинскими почестями.