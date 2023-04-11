В Тверской области матери погибшего героя Валентина Дёмина вручили орден Мужества

Ордена Мужества вручили матери погибшего в СВО военнослужащего Валентина Дёмина Фото: администрация Бологоского района

8 апреля в Областном военном комиссариате Тверской области состоялось вручение ордена Мужества матери погибшего в СВО военнослужащего Валентина Дёмина.

- Награду передал заместитель военного комиссара Тверской области, полковник Юрий Нияковский. К государственной награде военнослужащий был представлен посмертно, - сообщает администрация Бологовского района.

Валентин Дёмин окончил среднюю общеобразовательную школу №15 поселка Березайка Бологовского района. Родители были примером для сына, у Валентина сформировалась активная жизненная позиция, чуткое отношение к людям, дружелюбие, понятие чести и совести, любви и уважения к близким.

Валентин Дёмин погиб 28 октября 2022 года, находясь при исполнении обязанностей военной службы, будучи в служебной командировке по выполнению специальных задач на территории Херсонской области.

В 15-й школе посёлка Березайка установлена доска памяти Валентина Дёмина.