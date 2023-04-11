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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 13:18

Женщина погибла при пожаре в квартире в Тверской области

СК проводит проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
СК проводит проверку по факту гибели женщины при пожаре Фото: СУ СК РФ по Тверской области

СК проводит проверку по факту гибели женщины при пожаре Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели женщины 1955 года рождения при пожаре в Вышнем Волочке. Труп был обнаружен в сгоревшей квартире в доме на улице Правды.

На место ЧП выезжал следователь, назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления причины смерти погибшей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.