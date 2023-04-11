Ожидается, что поток туристов в Тверскую область за три года увеличится на 1,5 млн человек

В регионе большие планы в туристической отрасли. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

11 апреля губернатор Игорь Руденя провёл заседание областного правительства. Первым делом были рассмотрены итоги и планы развития туристской индустрии в регионе.

Губернатор в ходе заседания отметил, что за последние семь лет турпоток в Тверскую область вырос в два раза.

По прогнозу областного министерства туризма, в 2026 году регион могут посетить уже 4,1 млн гостей. В 2022-м в Верхневолжье побывали 2,6 млн туристов.

Игорь Руденя на заседании дал несколько поручений по развитию отрасли в регионе, в том числе по поводу охотничьих туров.

Подробности об этом, а также о том, сколько денег приносит отрасль региону и какие проекты запланировано реализовывать, читайте сегодня в материале на сайте "КП"-Тверь".