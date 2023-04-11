В Вышнем Волочке сотрудники Росгвардии почтили память коллег, погибших в апреле 1999 года

Сотрудники вневедомственной охраны почтили память погибших коллег Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Вышнем Волочке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с другими правоохранительными органами почтили память коллег, погибших в апреле 1999 года при вооруженном нападении на дежурную часть Вышневолоцкого ОВД.

- Во время происшествия в составе дежурной смены находился старший лейтенант милиции Сергей Семенов, командир моторизованного взвода Отдела вневедомственной охраны. В день гибели ему исполнилось 33 года, - напомнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тверской области.

Сотрудники вневедомственной охраны почтили память погибших коллег минутой молчания и возложили цветы к обелиску на территории МО МВД России "Вышневолоцкий".