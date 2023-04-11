Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 11:26

В Вышнем Волочке сотрудники Росгвардии почтили память коллег, погибших в апреле 1999 года

На дежурную часть Вышневолоцкого ОВД было совершено вооруженное нападение
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сотрудники вневедомственной охраны почтили память погибших коллег Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сотрудники вневедомственной охраны почтили память погибших коллег Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Вышнем Волочке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с другими правоохранительными органами почтили память коллег, погибших в апреле 1999 года при вооруженном нападении на дежурную часть Вышневолоцкого ОВД.

- Во время происшествия в составе дежурной смены находился старший лейтенант милиции Сергей Семенов, командир моторизованного взвода Отдела вневедомственной охраны. В день гибели ему исполнилось 33 года, - напомнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тверской области.

Сотрудники вневедомственной охраны почтили память погибших коллег минутой молчания и возложили цветы к обелиску на территории МО МВД России "Вышневолоцкий".