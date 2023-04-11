Жителям Тверской области напомнили об опасности пала сухой травы

В Тверской области с 10 апреля по 30 сентября установлен пожароопасный период Фото ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области с 10 апреля по 30 сентября установлен пожароопасный период. Полицейские и спасатели МЧС напоминают гражданам о соблюдении правил безопасности.

- Ежегодно с наступлением тёплой погоды возникают случаи поджога сухой травы. Поджигатели не задумываются над тем, что огонь быстро распространяется на большие территории и приводит к лесным пожарам. Порой неконтролируемый пал влечёт уничтожение имущества, - обращают внимание в УМВД России по Тверской области.

Полицейские напоминают, что нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается административным штрафом.

Для граждан он составит от 4000 до 5000 рублей; для должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 до 60 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток; а на юридических лиц - от 350 до 400 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток. Кроме того, нарушителям может грозить и уголовная ответственность по статье 168 УК РФ.

Если вы стали свидетелем умышленного поджога травы, сообщите об этом в полицию или МЧС по телефонам: 02 или 102 - дежурная часть, 01,101, 112 - МЧС.