Прокуратура потребовала ограничить доступ в шесть заброшенных зданий в Молоковском районе Тверской области

Прокуратура потребовала ограничить доступ в заброшенные здания Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Молоковского района в ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства в сфере безопасности неэксплуатируемых объектов.

Установлено, что шесть муниципальных зданий на территории округа длительное время не используются, являются потенциально опасными для граждан, в том числе несовершеннолетних. Однако доступ к ним не ограничен.

Прокурором направлено в суд административное исковое заявление о признании бездействия администрации незаконным и возложении на нее обязанности ограничить доступ на неэксплуатируемые объекты.

Требования удовлетворены, решение не вступило в законную силу.