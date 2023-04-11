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НовостиОбщество11 апреля 2023 10:51

Прокуратура потребовала ограничить доступ в шесть заброшенных зданий в Молоковском районе Тверской области

Объекты угрожают безопасности граждан
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура потребовала ограничить доступ в заброшенные здания

Прокуратура потребовала ограничить доступ в заброшенные здания

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Молоковского района в ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства в сфере безопасности неэксплуатируемых объектов.

Установлено, что шесть муниципальных зданий на территории округа длительное время не используются, являются потенциально опасными для граждан, в том числе несовершеннолетних. Однако доступ к ним не ограничен.

Прокурором направлено в суд административное исковое заявление о признании бездействия администрации незаконным и возложении на нее обязанности ограничить доступ на неэксплуатируемые объекты.

Требования удовлетворены, решение не вступило в законную силу.