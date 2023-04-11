Мобильные медицинские бригады проводят диспансеризацию жителей в селах Тверской области

В регионе дан старт Всероссийской акции #ДоброВСело-2023 Фото: ПТО

В Тверской области стартовала Всероссийская акция #ДоброВСело-2023, в рамках которой мобильные бригады врачей проводят диспансеризацию и профосмотры жителей на селе. Первым пунктом стало село Медное Калининского района.

Медбригада из Калининской и Конаковской ЦРБ, а также волонтеры-медики Тверского государственного медицинского университета и Тверского медицинского колледжа провели консультации для пациентов.

Задачи по усилению темпов проведения диспансеризации в Тверской области, в том числе людей, переболевших COVID-19, поставлены губернатором Игорем Руденей.

Во время акции диспансеризацию в селе Медное прошли 49 человек. В комплекс мероприятий входило анкетирование для выявления факторов риска, сбор антропометрических данных и диагностические исследования, в том числе сбор анализов и ЭКГ. Также был организован осмотр населения терапевтом, кардиологом, гинекологом. Пациенты могли пройти флюорографию, спирографию, женщины - маммографию.

Для школьников волонтёры-медики провели акцию "Z0II", квест "Точки здоровья" и мастер-класс по сердечно-легочной реанимации.

Акции и выезды Минздрав Тверской области планирует проводить регулярно.