18-летнего жителя Тверской области задержала полиция за кражу велосипеда

Похищенный велосипед разыскала полиция Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть Центрального отдела полиции в Твери обратился 20-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что подрабатывает велокурьером. При доставке очередного заказа он оставил велосипед у подъезда, а его украли. Ущерб составил порядка 43 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, составили ориентировку на пропавшее транспортное средство.

В ходе розыска был остановлен 18-летний уроженец Кесовой Горы, который передвигался по улицам Твери на похищенном велосипеде. В полиции он сознался в краже. Велосипед вернут владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.