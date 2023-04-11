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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 7:58

Комплект летней резины и автозапчасти украли из гаража жителя Тверской области

Злоумышленника разыскала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Злоумышленников разыскала полиция

Злоумышленников разыскала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции обратился 31-летний житель Западнодвинского округа и сообщил, что из его гаража похищен комплект летней резины, автозапчасти, лебёдка и другое имущество. Общий ущерб составил 75 000 рублей.

Полицейские выяснили, что гараж был не заперт. Подозреваемыми в краже оказались двое ранее судимых местных жителей, 1999 и 2003 годов рождения.

Часть похищенного изъята и в ближайшее время будет возвращена владельцу. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.