Комплект летней резины и автозапчасти украли из гаража жителя Тверской области

Злоумышленников разыскала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции обратился 31-летний житель Западнодвинского округа и сообщил, что из его гаража похищен комплект летней резины, автозапчасти, лебёдка и другое имущество. Общий ущерб составил 75 000 рублей.

Полицейские выяснили, что гараж был не заперт. Подозреваемыми в краже оказались двое ранее судимых местных жителей, 1999 и 2003 годов рождения.

Часть похищенного изъята и в ближайшее время будет возвращена владельцу. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.