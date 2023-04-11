Военнослужащий из Торжка Иван Назаров погиб в ходе СВО

В Торжке простятся с погибшим в ходе СВО Иваном Назаровым Фото: Евгений КУЦ

11 апреля 2023 года в городском Доме культуры в Торжке на площади Ананьина, 8 состоится прощание с погибшим в ходе СВО военнослужащим Иваном Назаровым. Траурная церемония начнется в 11:00.

Администрация города Торжка выражает соболезнования родным и близким Ивана Назарова.

- Иван Алексеевич Назаров навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах настоящим мужчиной, патриотом России, достойно, с честью исполнившим свой долг перед Родиной. Вечная ему память и вечная слава! - написано в некрологе.