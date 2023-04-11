Старший сержант Виталий Сарксян погиб 30 марта 2023 года Фото: администрация Удомельского городского округа

В Удомельском городском округе простятся с погибшим в ходе СВО старшим сержантом Виталием Сарксяном.

Как сообщает администрация Удомельского городского округа, Виталий Владимирович родился 30 сентября 1983 в поселке Брусово Удомельского района Тверской области. Учился и окончил 9 классов Брусовской средней общеобразовательной школы. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Российской Федерации, на должности заместителя командира взвода противотанковых орудий. Служил по контракту. Далее работал на Октябрьской железной дороге, монтером дистанции пути. Последнее место работы в ООО «ОСК» в должности газоэлектросварщика.

Был мобилизован в Удомельском городском округе 4 октября 2022. Погиб в бою в районе села Чернопоповка, ЛНР 30 марта 2023 года. У него остались жена и двое детей.

Соболезнования родным и близким погибшего героя выразили глава УГО Рем Рихтер, председатель Удомельской городской Думы Наталья Бреус, администрация и депутаты Удомельской городской Думы.

Информация о дате и месте прощания с Виталием Сарксяном будет сообщена дополнительно.