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НовостиОбщество10 апреля 2023 17:33

В Морозовском городке в Твери введен режим повышенной готовности

Жителей переселят в дома маневренного фонда
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Во Дворе Пролетарки введен режим повышенной готовности

Во Дворе Пролетарки введен режим повышенной готовности

Фото: Дмитрий МИТИН

С 13:00 10 апреля в Морозовском городке введен режим повышенной готовности для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

В документе обозначено, что чрезвычайная ситуация может возникнуть на территории домов №17, №47, №118, №119, №122, №156.

Гражданам, проживающим в Морозовском городке до 14 апреля 2023 года будут предложены жилые помещения маневренного фонда.