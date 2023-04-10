В Морозовском городке в Твери введен режим повышенной готовности

Во Дворе Пролетарки введен режим повышенной готовности Фото: Дмитрий МИТИН

С 13:00 10 апреля в Морозовском городке введен режим повышенной готовности для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

В документе обозначено, что чрезвычайная ситуация может возникнуть на территории домов №17, №47, №118, №119, №122, №156.

Гражданам, проживающим в Морозовском городке до 14 апреля 2023 года будут предложены жилые помещения маневренного фонда.