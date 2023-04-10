В Тверской области похоронят погибшего в ходе СВО военнослужащего Александра Павлова

Александр Павлов погиб в ходе СВО Фото: vk.com/olenino_nash_dom

В Оленинском муниципальном округе простятся с погибшим в СВО военнослужащим Александром Павловым.

Александр Владимирович родился 11 декабря 1995 года в деревне Гусево, жил в поселке Оленино, погиб в боях за Артемовск (Бахмут) в составе ЧВК "Вагнер" 24 февраля 2023 года.

- Светлая память о воине, отдавшем свою жизнь за Отечество, навсегда сохранится в памяти оленинцев. Прощание с Александром Павловым состоится 12 апреля с 10:00 до 11:00 в Оленинском ДК. После прощания состоится отпевание, - сообщает паблик "Оленино - наш дом".