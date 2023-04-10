В Тверской области сфотографировали Царевну-лягушку

Ну чем не царевна! Фото: vk.com/vasilmih/Оксана Смирнова

Природа продолжает расцветать и просыпаться: в Тверской области появились озёрные лягушки. Одно из этих симпатичных земноводных попало в объектив фотоаппарата в окрестностях деревни Змеёво Михайловского сельского поселения Калининского района.

Фото, опубликованное на страничке сельского поселения, сделала для местного кружка натуралистов Оксана Смирнова. Царевну-Лягушку (как выяснилось, это самочка) Оксана Смирнова сфотографировала ещё 5 апреля. На голове у лягушки обнаружилось пятнышко, похожее на маленькую корону, что сделало её ещё больше похожей на героиню русской сказки.