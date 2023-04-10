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НовостиДом. Семья10 апреля 2023 14:57

В Тверской области сфотографировали Царевну-лягушку

Природа продолжает пробуждаться ото сна
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Ну чем не царевна! Фото: vk.com/vasilmih/Оксана Смирнова

Ну чем не царевна! Фото: vk.com/vasilmih/Оксана Смирнова

Природа продолжает расцветать и просыпаться: в Тверской области появились озёрные лягушки. Одно из этих симпатичных земноводных попало в объектив фотоаппарата в окрестностях деревни Змеёво Михайловского сельского поселения Калининского района.

Фото, опубликованное на страничке сельского поселения, сделала для местного кружка натуралистов Оксана Смирнова. Царевну-Лягушку (как выяснилось, это самочка) Оксана Смирнова сфотографировала ещё 5 апреля. На голове у лягушки обнаружилось пятнышко, похожее на маленькую корону, что сделало её ещё больше похожей на героиню русской сказки.