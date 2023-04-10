Тверская область оказалась на 40-м месте рейтинга просроченных кредитов

Долг платежом красен. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Тверская область оказалась на 40-м месте в рейтинге российских регионов по доле просроченных кредитов (ранжирование велось от самых дисциплинированных в плане оплаты кредитов регионов к самым недисциплинированным). В Верхневолжье доля просроченных кредитов по состоянию на 1 марта 2023 года составляла 4,3%.

Исследование провели аналитики "РИА Рейтинг". Как отмечают составители рейтинга, платёжная дисциплина российских заёмщиков в 2022 году ухудшилась в 79 регионах. В том числе и в Тверской области - за год (по отношению к 1 марта 2022 года) доля просроченных кредитов у нас увеличилась на 0,4%.

Для сравнения: самая низкая доля просроченных кредитов (около 2%) — характерна для Севастополя, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, самая высокая (от 6,5 до 10 процентов) — для Чечни, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ингушетии.

Средняя ссудная задолженность в Тверской области (общая сумма задолженности делённая на численность экономически-активного населения) составляет 319 тысяч рублей.