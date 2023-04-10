В Минприроды жителям Тверской области рассказали, где утилизировать старые автошины

Автомобилистов просят не складировать автомобильные шины рядом с контейнерами и в контейнеры для сбора ТКО
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
В Тверской области с приходом тепла автомобилисты поспешили сменить зимнюю резину на летнюю. В связи с этим Минприроды напомнило автомобилистам о том, что старые покрышки подлежат утилизации.
В Твери и области функционируют точки, где установлены контейнеры для сбора и дальнейшей утилизации изношенных шин.
В Твери
- Тверь, ул. Волынская, д. 65 (производственная база ООО "ТСАХ");
- Тверь, Инициативная д.4;
- Тверь, п.Большие перемерки (салон Лада);
- Тверь, п.Большие перемерки (салон Мерседес);
- Тверь, ул. 1ая за линией Октябрьской железной дороги, д. 1Б;
- Тверь, Московское шоссе, д. 21;
- Тверь, Московское шоссе, д. 1, корп. 1;
- Тверь, ул. Николая Корыткова, д. 17;
- Тверь, Старицкое шоссе, д. 5А;
- Тверь, ул. Большевиков, д. 5;
- Тверь, Московское шоссе, д. 11;
- Тверь, ул. Румянцева, д. 44;
- Тверь, ул. Складская д.45.
В Конаковском районе
- Конаково, ул.Белавинская, гаражный кооператив №15, бокс 197;
- Конаково, ул.Восточно-Промышленный район, гаражный кооператив;
- Конаково, ул.Белавинская, д.46;
- Конаковский район, д. Искрино, д.1.
Автомобилистов просят не складировать автомобильные шины рядом с контейнерами и в контейнеры для сбора ТКО. Это затрудняет вывоз отходов.