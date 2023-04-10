В Минприроды жителям Тверской области рассказали, где утилизировать старые автошины

Автомобилистов просят не складировать автомобильные шины рядом с контейнерами и в контейнеры для сбора ТКО Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В Тверской области с приходом тепла автомобилисты поспешили сменить зимнюю резину на летнюю. В связи с этим Минприроды напомнило автомобилистам о том, что старые покрышки подлежат утилизации.

В Твери и области функционируют точки, где установлены контейнеры для сбора и дальнейшей утилизации изношенных шин.

В Твери

- Тверь, ул. Волынская, д. 65 (производственная база ООО "ТСАХ");

- Тверь, Инициативная д.4;

- Тверь, п.Большие перемерки (салон Лада);

- Тверь, п.Большие перемерки (салон Мерседес);

- Тверь, ул. 1ая за линией Октябрьской железной дороги, д. 1Б;

- Тверь, Московское шоссе, д. 21;

- Тверь, Московское шоссе, д. 1, корп. 1;

- Тверь, ул. Николая Корыткова, д. 17;

- Тверь, Старицкое шоссе, д. 5А;

- Тверь, ул. Большевиков, д. 5;

- Тверь, Московское шоссе, д. 11;

- Тверь, ул. Румянцева, д. 44;

- Тверь, ул. Складская д.45.

В Конаковском районе

- Конаково, ул.Белавинская, гаражный кооператив №15, бокс 197;

- Конаково, ул.Восточно-Промышленный район, гаражный кооператив;

- Конаково, ул.Белавинская, д.46;

- Конаковский район, д. Искрино, д.1.

Автомобилистов просят не складировать автомобильные шины рядом с контейнерами и в контейнеры для сбора ТКО. Это затрудняет вывоз отходов.