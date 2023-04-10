Под Тверью выявили незаконную свалку древесных отходов

Сотрудники Минприроды выявили незаконную свалку древесных отходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники полиции при осмотре территории деревообрабатывающего предприятия в Калининском районе в деревне Обухово выявили нарушения природоохранного законодательства, а именно размещение на почве отходов горбыля и обрези.

Сотрудниками Минприроды установлено, что юридическим лицом не соблюдены экологические требования. Генеральный директор предприятия привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 000 рублей.

Места складирования отходов приведены в надлежащее состояние, дополнительно заключен договор на утилизацию древесных отходов.