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НовостиОбщество10 апреля 2023 13:41

Под Тверью выявили незаконную свалку древесных отходов

Нарушитель оштрафован
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сотрудники Минприроды выявили незаконную свалку древесных отходов

Сотрудники Минприроды выявили незаконную свалку древесных отходов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники полиции при осмотре территории деревообрабатывающего предприятия в Калининском районе в деревне Обухово выявили нарушения природоохранного законодательства, а именно размещение на почве отходов горбыля и обрези.

Сотрудниками Минприроды установлено, что юридическим лицом не соблюдены экологические требования. Генеральный директор предприятия привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 000 рублей.

Места складирования отходов приведены в надлежащее состояние, дополнительно заключен договор на утилизацию древесных отходов.