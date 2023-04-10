Десять городских территорий убрали от мусора на массовом субботнике в Твери

В Твери собрали около ста кубометров мусора Фото: администрация Твери

8 апреля в Твери прошел первый в этом сезоне массовый субботник. В порядок были приведены десять городских территорий во всех районах города.

С зеленых зон вывезено около ста кубометров мусора, а также порядка десяти кубометров автомобильных покрышек.

Далее при благоприятных погодных условиях субботники пройдут 13, 22, 28 апреля и 4, 13, 20 и 27 мая. Убрать предстоит порядка 90 территорий во всех районах. Присоединиться могут все желающие. Во дворах уборкой мусора занимаются управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.