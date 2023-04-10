В Твери женщина пыталась вынести мимо кассы магазина мясо и рыбу

Подозреваемую в краже задержали и передали полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сигнал "тревога" поступил на пульт охраны из гипермаркета в Московском районе Твери.

Сотрудники вневедомственной охраны, прибыв по адресу, установили, что одна из посетительниц торгового зала взяла с прилавка, спрятала в сумку тушу рыбы, несколько упаковок сырого мяса, кондитерские и колбасные изделия и попыталась пройти мимо кассы, не оплатив товар.

Подозреваемую передали сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.