МЧС предупреждает жителей о высоком половодье в Западной Двине

МЧС предупреждает о высоком половодье в Западной Двине Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области сообщает о высоком половодье в Западной Двине.

По состоянию на 8:00 утра 10 апреля уровень воды составляет 230 см (181.80 м БС), что на 40 см выше отметки "Высоко половодье". На реке Западная Двина у города продолжается затопление поймы и расположенных в ней некапитальных сооружений и участков дорог.

Высокое половодье сохранится до 14 апреля с возможностью прекращения.

Спасатели ГУ МЧС России по Тверской области призывают граждан соблюдать правила безопасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.