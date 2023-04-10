В Тверской области ведется подготовка к выдаче бесплатной школьной формы

Выдача бесплатной школьной формы введена по инициативе губернатора и осуществляется в рамках нацпроекта. Фото: ПТО

Центром выплат «Тверская семья» уже сформированы и переданы в муниципалитеты образования предварительные списки получателей бесплатных комплектов школьной формы. Специалисты на территориях во взаимодействии со школамипроведут сверку списков, отправят данные детей для пошива формы, а затем помогут при получении комплектов.

- Региональная мера поддержки, которая была введена в регионе по инициативе губернатора Игоря Рудени, предназначена для школьников с 1 по 11 классы – детей из многодетных, опекунских и приемных семей, в которых воспитываются трое и более ребят до 18 лет, - напомнила пресс-служба областного правительства.

Кроме того, получить бесплатно школьную форму могут дети, чьи семьи уже утратили статус многодетных, но в которых старший ребенок (до 21 года) учится на дневном отделении в колледже или вузе Тверской области.

Главой региона поставлена задача заблаговременно проводить все необходимые этапы подготовки к выдаче бесплатной школьной формы. Региональная мера поддержки реализуется по национальному проекту «Демография».

Многодетные родители в свою очередь должны проконтролировать включение своего ребенка в список получателей формы. Для этого необходимо обратиться в школу и свериться с реестром, а затем предоставить размеры своего ребенка.