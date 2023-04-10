Награждены победители регионального этапа чемпионата «Профессионалы» в Тверской области

В Твери наградили победителей и призеров регионального этапа чемпионата профмастерства. Фото: ПТО

Победителями регионального этапа чемпионата профмастерства «Профессионалы», который прошел с 4 по 7 апреля, стали 38 участников. Еще 76 человек объявлены призерами. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Всего было 15 конкурсных площадок в различных образовательных учрежэдениях. Соревновались более 140 студентов по 24 основным компетенциям и 58 школьников по девяти компетенциям.

- Мероприятие объединило талантливых, энергичных, трудолюбивых ребят, которые активно и ярко проявляют себя в учебе, творчестве и общественной жизни. Пусть каждый из вас станет профессионалом высокого класса, своим трудом внесет личный вклад в развитие Верхневолжья и всей нашей страны, - обратился у участникам на старте чемпионата губернатор Игорь Руденя.

Назовем некоторых из отличившихся студентов.

По итогам состязаний в Тверской области победителем в компетенции «Поварское дело» стала студентка Тверского колледжа сервиса и туризма Анна Харитонова, в компетенции «Дошкольное воспитание» - студентка Тверского педагогического колледжа Валерия Глазова. Обучающаяся в этом же колледже Яна Меньшакова признана в компетенции «Преподавание в младших классах».

Помимо соревновательной части в рамках Чемпионата были организован конференции, круглые столы, брифинги и мастер-классы.

Победители региональных этапов Чемпионата в июне и июле этого года примут участие в отборочном этапе, где будут определены финалисты. Среди них победителей выявят с 11 по 15 сентября в городе Великий Новгород и с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.