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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 11:15

За выходные мошенники обманули жителей Тверской области на 5,5 миллионов рублей

Возбуждены уголовные дела
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули жителей региона на 5,5 млн рублей

Мошенники обманули жителей региона на 5,5 млн рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие выходные злоумышленники совершили несколько дистанционных мошенничеств в Тверской области. Ущерб потерпевших составил 5,5 млн рублей.

- В трёх случаях из пяти аферисты представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов, убеждая граждан защитить свои сбережения от незаконного оформления кредита и несанкционированного списания денег, - отметили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Так, 60-летняя тверичанка лишилась 770 000 рублей, у 48-летнего жителя Вышневолоцкого городского округа и 46-летнего жителя одного из посёлков Ржевского муниципального округа похитили более 1 миллиона 170 тысяч рублей.

В Спирове 52-летняя местная жительница, поверив "финансовому аналитику", лишилась более 2 100 000 рублей.

Жительница Нелидова перечислила лжебанкиру порядка 1 миллиона 400 тысяч рублей на продиктованные ей банковские счёта.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ.