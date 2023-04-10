За выходные мошенники обманули жителей Тверской области на 5,5 миллионов рублей

Мошенники обманули жителей региона на 5,5 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие выходные злоумышленники совершили несколько дистанционных мошенничеств в Тверской области. Ущерб потерпевших составил 5,5 млн рублей.

- В трёх случаях из пяти аферисты представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов, убеждая граждан защитить свои сбережения от незаконного оформления кредита и несанкционированного списания денег, - отметили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Так, 60-летняя тверичанка лишилась 770 000 рублей, у 48-летнего жителя Вышневолоцкого городского округа и 46-летнего жителя одного из посёлков Ржевского муниципального округа похитили более 1 миллиона 170 тысяч рублей.

В Спирове 52-летняя местная жительница, поверив "финансовому аналитику", лишилась более 2 100 000 рублей.

Жительница Нелидова перечислила лжебанкиру порядка 1 миллиона 400 тысяч рублей на продиктованные ей банковские счёта.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ.