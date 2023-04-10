Питьевое молоко со стеринами выявили в школе Тверской области

Питьевое молоко не прошло проверку Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории проверили образец питьевого молока 3,2%, произведенный в Саратовской области и установили в составе растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин. Это свидетельствует о фальсификации состава продукта в процессе его производства.

Проба была отобрана в одной из общеобразовательных школ Бологовского района.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.