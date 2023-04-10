Средства личной гигиены пытался украсть из магазина житель Тверской области

Злоумышленника задержала полиция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В дежурную часть Калязинского отдела полиции обратилась администратор сетевого магазина и заявила о краже средств личной гигиены из торгового зала.
Входе розыска установлена личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 27-летний житель Калязинского района, ведущий асоциальный образ жизни. В торговом зале мужчина сложил в сумку средства личной гигиены (шампуни, кремы, кондиционеры для волос и другое) и, не расплатившись, покинул торговую точку.
Похищенное мужчина собирался перепродать.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.