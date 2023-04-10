Продолжается набор волонтеров для консультации жителей Тверской области при голосовании за объекты благоустройства

На конкурс представлено 58 проектов от 19 муниципалитетов региона. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Продолжается регистрация волонтеров для поддержки голосования за объекты, которые будут благоустроены в городах Тверской области в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Как сообщает пресс-служба правительства региона, уже 99 жителей Верхневолжья изъявили желание стать добровольцами проекта.

Это жители Твери, Конаково, Ржева, Кимр, Вышнего Волочка, Бологое, Торжка, Красного Холма, Западной Двины, Удомли, Старицы, ЗАТО Озёрный.

- Очень важно, чтобы голосование прошло активно, и во всех муниципалитетах были выбраны достойные проекты, - считает губернатор Игорь Руденя. - Создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах.

Основная задача волонтеров - это информирование граждан о представленных проектах и возможности поучаствовать в онлайн-голосовании.

Волонтерские штабы создаются в каждом регионе. Добровольцем может стать любой желающий старше 14 лет. Для этого нужно пройти регистрацию.

Всероссийское голосование пройдёт с 15 апреля по 31 мая. На конкурс будет представлено 58 проектов от 19 муниципалитетов Верхневолжья - Твери, Конаково, Кувшиново, Торжка, Бежецкого, Бологовского, Торопецкого и Фировского районов, Вышневолоцкого, Жарковского, Западнодвинского, Лихославльского, Кимрского, Нелидовского, Осташковского, Ржевского, Спировского, Старицкого, Удомельского округов.