Для прохождения талых вод в Твери расчищают русло Тьмаки

В Твери приступили к расчистке русла Тьмаки Фото: администрация Твери

В Твери спасатели приступили к расчистке русла Тьмаки для обеспечения нормального прохождения талых вод.

При участии администрации Пролетарского района проведены работы по расчистке русла Тьмаки на территории между ТЭЦ-1 и железной дорогой, в районе Комсомольской площади.

- На этом участке реки образовался затор из деревьев, кустарников и бытовых отходов, который замедляет течение и может приводить к подъёму уровня воды выше по течению, - отметил начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Твери Николай Соболев. - С помощью специального оборудования вдоль берегов расчищаются протоки, чтобы вода могла свободно проходить, не создавая затора.

Противопаводковые мероприятия в Твери находятся на завершающем этапе. За минувшую неделю сотрудники МУП "ЖЭК" прочистили сети ливневой канализации, промыли водопропускные трубы и водоотводные канавы общей протяжённостью свыше 230 метров, в низких местах откачали свыше 22 тысяч кубометров талой воды.