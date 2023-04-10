В Тверской области женщина получила травму руки, попав под электропоезд

Женщина попала под электропоезд на перегоне в Тверской области Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧП произошло около 7:00 утра 10 апреля на 180 км перегона Княжьи Горы - Обовражье. 62-летняя москвичка шла вдоль железнодорожного пути и попала под электропоезд "Ласточка". сообщением Ржев-Москва.

Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Женщина получила рваную рану руки.

Пострадавшую доставили в Ржевскую ЦРБ.

- По данному происшествию линейным отделом МВД России на станции Тверь проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.