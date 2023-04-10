В Тверской области 11 апреля коронавирусом заразился 171 человек

В регионе продолжается вакцинация.

По данным на 11 апреля коронавирусом в регионе заразились 171 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 192 581 человек. 187 584 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 527 103, в том числе за последние сутки – 125.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.