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НовостиОбщество10 апреля 2023 8:58

В Тверской области 11 апреля коронавирусом заразился 171 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2774 человека
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
В регионе продолжается вакцинация.

В регионе продолжается вакцинация.

По данным на 11 апреля коронавирусом в регионе заразились 171 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 192 581 человек. 187 584 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 527 103, в том числе за последние сутки – 125.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.