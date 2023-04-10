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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 7:09

За выходные в Тверской области произошло 13 ДТП

Один человек погиб и 15 пострадали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Водитель пострадал в ДТП на трассе М-10 Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водитель пострадал в ДТП на трассе М-10 Фото: УГИБДД России по Тверской области

На территории Тверской области в период с 7 по 9 апреля произошло 13 ДТП. В авариях один человек погиб и 15 пострадали, в том числе трое детей.

Одно из ДТП произошло утром, 8 апреля, на 125 км трассы М-10 "Россия", в Конаковском районе, Тверской области.

Водитель автомобиля 3009D9 при движении в сторону Москвы уснул за рулём, потерял управление, врезался в столб и опрокинулся.

В результате ДТП водителя с травмами госпитализировали в горбольницу №4.