За выходные в Тверской области произошло 13 ДТП

Водитель пострадал в ДТП на трассе М-10 Фото: УГИБДД России по Тверской области

На территории Тверской области в период с 7 по 9 апреля произошло 13 ДТП. В авариях один человек погиб и 15 пострадали, в том числе трое детей.

Одно из ДТП произошло утром, 8 апреля, на 125 км трассы М-10 "Россия", в Конаковском районе, Тверской области.

Водитель автомобиля 3009D9 при движении в сторону Москвы уснул за рулём, потерял управление, врезался в столб и опрокинулся.

В результате ДТП водителя с травмами госпитализировали в горбольницу №4.