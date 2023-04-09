В Твери на улице Луначарского произошло замыкание высоковольтного кабеля

Из-под земли вырываются столбы пламени. Фото: vk.com/roddoma_tveri

9 апреля в Твери на улице Луначарского (угол Луначарского и Красина) произошло (предположительно) замыкание высоковольтного кабеля. Чрезвычайное происшествие на видео сняли очевидцы. В ролике видно, как откуда-то из-под земли сначала идёт дым, а потом с шумом вырывается пламя.

На место были вызваны специалисты МЧС.

В комментариях к видеозаписи местные жители пишут, что у кого-то в квартирах мигал свет, а у кого-то электричество пропало вовсе. Пока информации о том, сколько потребителей осталось без света, нет. Что может питать данный кабель, также неизвестно.

Отметим, что специальные высоковольтные кабели обладают очень мощной изоляцией. Но могут прогорать в местах стыков или дефектов, образующихся из-за коррозии.