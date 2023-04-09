В Центре спасения медвежат-сирот Тверской области показали кормление медвежат кашей

Малыши довольны. Фото: vk.com/obrcrussia

Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области опубликовал очередное умилительное видео - кормление медвежат кашей.

"Любите ли вы или ваши детки кашу так, как любят ее медвежата?" - спрашивают учёные. Действительно, к каше у маленьких косолапых настоящая страсть! Рыча от восторга и громко причмокивая, они лупят кашу так, что сотрудник центра только успевает подливать.

Кстати, на кормление из мисок медвежата перешли совсем недавно. Раньше питались из бутылочки. Переход был нелёгок - н все мишки справились. Скоро их переведут жить из помещений в уличный вольер, где они смогут потихоньку учиться премудростям самостоятельной жизни. Под чутким, но незримым руководством учёных, конечно.

А пока смотрите видео.