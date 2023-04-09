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НовостиОбщество9 апреля 2023 13:52

Массовая драка произошла в посёлке Редкино Тверской области

Полиция устанавливает участников инцидента
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Массовая драка произошла ночью в Редкино. Фото: vk.com/redkinolife

Массовая драка произошла ночью в Редкино. Фото: vk.com/redkinolife

В посёлке Редкино Конаковского района Тверской области ночью с 8 на 9 апреля произошла массовая драка. Об этом сообщили в местной группе в соцсети. Полиции известно о данном инциденте.

"Проводится проверка, устанавливаются все участники и выясняются обстоятельства произошедшего. По результату проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством", - сообщили "КП"-Тверь" в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Число участников драки пока не сообщается.