Массовая драка произошла в посёлке Редкино Тверской области

Массовая драка произошла ночью в Редкино. Фото: vk.com/redkinolife

В посёлке Редкино Конаковского района Тверской области ночью с 8 на 9 апреля произошла массовая драка. Об этом сообщили в местной группе в соцсети. Полиции известно о данном инциденте.

"Проводится проверка, устанавливаются все участники и выясняются обстоятельства произошедшего. По результату проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством", - сообщили "КП"-Тверь" в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Число участников драки пока не сообщается.