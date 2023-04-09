На улице Туполева в Твери в ночном ДТП пострадал водитель "Тойоты"

По сообщениям очевидцев, мужчину извлекали из машины сотрудники МЧС. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Сергей Новожилов

Ночью в 8 на 9 апреля в Твери, на улице Академика Туполева, произошло ДТП. Судя по фото, опубликованному в сообществе "Подслушано у водителей. Тверь", автомобиль "Тойота" вылетел с дороги на обочину, где врезался в дерево.

Подробности аварии неизвестны, но очевидцы пишут, что серьёзно пострадал водитель авто, а его пассажирка осталась цела. Сообщается также, что мужчину пришлось "вырезать" из машины сотрудникам МЧС.