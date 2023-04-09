Подросток погиб, провалившись под лёд на пруду под Тверью

Трагедия произошла в Мермеринах. Фото: Прокуратура Тверской области

9 апреля 2023 года в Мермеринах Калининского района Тверской области трое подростков провалились на пруду под лёд. Двоих мальчиков очевидцы вытащили живыми, один подросток погиб.

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тверской области проводится доследственная проверка по факту смерти подростка.

На месте происшествия работают следователь и криминалист СКР, прокурор, сотрудники МВД и МЧС, опрашиваются очевидцы.

"В ходе осмотра видимых телесных повреждений на теле мальчика не обнаружено. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщает пресс-служба СУ СКР по Тверской области.

Установление всех обстоятельств и причин произошедшего контролируется прокуратурой Калининского района. На место происшествия выехал прокурор Калининского района Фуад Гасанов.

По результатам прокурорской проверки также будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.