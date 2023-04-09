Исторический фестиваль «Тверская застава» состоится в мае в Твери

Всегда зрелишно.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Исторический фестиваль «Тверская застава» возвращается. Об этом сообщают его организаторы. В 2023 году фестиваль пройдет 7 и 8 мая на прежнем месте - в Твери, на берегу Волги в поселке Власьево, недалеко от Казанской церкви и липовой рощи.
В предварительную программу фестиваля внесены:
- турнир по историческому средневековому бою;
- мастер-классы и ярмарка;
- игротека исторических настольных игр;
- детское ристалище с безопасным снаряжением;
- лучный тир.
Кстати, клуб «Дружина», организатор фестиваля, празднует в этом году юбилей - 25 лет с момента основания. Думается, что «Тверская застава» в честь этой даты может получиться действительно красочным событием.
Вход на фестиваль свободный. Организаторы предлагают приезжать на фестиваль всей семьёй, брать с собой друзей, знакомых, соседей и любимую собаку. 6+