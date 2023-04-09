Исторический фестиваль «Тверская застава» состоится в мае в Твери

Всегда зрелишно. Фото: Александр ЖМУЛИН

Исторический фестиваль «Тверская застава» возвращается. Об этом сообщают его организаторы. В 2023 году фестиваль пройдет 7 и 8 мая на прежнем месте - в Твери, на берегу Волги в поселке Власьево, недалеко от Казанской церкви и липовой рощи.

В предварительную программу фестиваля внесены:

- турнир по историческому средневековому бою;

- мастер-классы и ярмарка;

- игротека исторических настольных игр;

- детское ристалище с безопасным снаряжением;

- лучный тир.

Кстати, клуб «Дружина», организатор фестиваля, празднует в этом году юбилей - 25 лет с момента основания. Думается, что «Тверская застава» в честь этой даты может получиться действительно красочным событием.

Вход на фестиваль свободный. Организаторы предлагают приезжать на фестиваль всей семьёй, брать с собой друзей, знакомых, соседей и любимую собаку. 6+