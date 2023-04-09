Родственники лётчика, героически погибшего под Ржевом Тверской области, нашлись в Беларуси

Мундштук с инициалами погибшего лётчика помог установить его имя. Фото: VK/Поисковый отряд «Витязь»

Командир звена 289-го штурмового авиаполка 231-й штурмовой авиадивизии младший лейтенант Георгий Григорьевич Биказов не вернулся с боевого задания из района Кротково, Дубакино Ржевского района Калининской области 22 августа 1942 года. Георгий Биказов пилотировал штурмовик Ил-2, был подбит и упал в Зубцовском районе в густом лесу.

Его останки писковики из научно-исторического военно-патриотического центра "Подвиг" нашли летом 2022 года. Вместе с останками летчика был обнаружен обгоревший мундштук с инициалами: «Б.Г.Г.» и обломок мотора Ил-2 с номеров. Благодаря этим находкам имя погибшего воина удалось вырвать из небытия в феврале 2023 года, об этом подробно писала "КП"-Тверь".

8 апреля 2023 года поисковики "Подвига" сообщили, что родственники Георгия Биказова нашлись. Родственники дальние, живут в Беларуси, но с их помощью сейчас энтузиасты пытаются найти и более близкую родню героя.