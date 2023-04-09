В Бологое Тверской области простятся с погибшим в зоне СВО Александром Бичуриным

Александру Бичурину было 32 года. Фото: Администрация Бологовского района.

10 апреля в городе Бологое Тверской области простятся с погибшим в зоне специальной военной операции Александром Бичуриным.

"14 марта 2023 года, находясь при прохождении военной службы по контракту и выполнении задач специальной военной операции на Украине, погиб наш земляк Бичурин Александр Николаевич", - сообщила 9 апреля администрация Бологовского района.

Александру Бичурину было 32 года. Он родился в селе Комаровка Кустанайской области. В 1999 году семья переехала в Бологое. Администрация сообщает, что Александр рос в дружной многодетной семье - у него есть брат (близнец) и старшая сестра. Александр любил рыбалку, занимался футболом, был мастером на все руки - мог починить бытовую технику и устранить поломку автомобиля. Его помнят как доброго и отзывчивого человека.

Александр Бичурин окончил мореходной школу ВМФ № 42 города Кронштадта (учился на судового электрика). В 2009-2010 годах служил в воинской части города Балтийска Калининградской области.

Александра Бичурина похоронят с воинскими почестями 10 апреля 2023 года в городе Бологое. Церемония прощания начнётся в 10:00 у «Центра культуры и досуга» (ул. Дзержинского, 41). С 11:05 до 11.30 состоится отпевание в Свято-Троицком храме (ул. Кирова, 52). В 12.25 будет организован траурный митинг - погибшего похоронят с соблюдением воинских почестей в деревне Ригодищи.