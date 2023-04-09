Эльфова чаша и строчки: Грибной сезон начался в Твери

Строчок гигантский и саркасцифа алая. С этими грибочками поосторожнее! Фото: vk.com/stiralniy

В Твери начался грибной сезон. 8 апреля житель областной столицы Павел Нестеров поделился на страничке в соцсети результатами своей первой весенней тихой охоты.

Павел сообщает, что собрал огромные саркасцифы алые и первый маленький строчок гигантский.

Тут стоит отметить, что со съедобностью этих первых грибов не всё однозначно.

Саркасцифа алая - гриб весьма экзотического вида. Красив! Похож на яркую чашечку. От того зовётся ещё "алой эльфовой чашей", "красным блюдцевиком" и "бабушкиным ушком". Это первый весенний гриб. Растёт он практически по всему миру. Найти его можно чаще всего на гниющих поваленных стволах деревьев, покрытых листвой или почвой. Но! Учёные до сих пор не дали однозначного ответа насчёт съедобности этих грибов. В пищу их некоторые употребляют и даже делятся рецептами, однако не стоит забывать, что при употреблении небезопасных грибов может случиться накопительный эффект.

Гигантский строчок известен многим, но его часто путают со съедобным сморчком. Строчок гигантский в сыром виде очень ядовит! Бытует мнение, что строчки можно есть после кулинарной обработки, однако содержащийся в них токсин гиромитрин не разрушается полностью даже при долгой варке. Поэтому во многих странах строчки относят к безусловно ядовитым грибам.